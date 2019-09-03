По делу Михаила Абызова арестована гражданка Украины. Она руководила кипрским офшором бывшего министра

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданку Украины Инну Пикалову, которая может стать ключевой фигуранткой бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, пишет «Коммерсант».

Пикаловой предъявлены обвинения по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) и части 4 статьи 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). По данным следствия, в 2012-2013 годах она была номинальным руководителем зарегистрированной в Лимасоле компании Blacksiris Trading Limited. В СК считают, что этот офшор был подконтролен Абызову и использовался им для мошеннических сделок.

Задержанная частично признала свою вину, сообщив, что «являлась игрушкой в чужих руках». Как пишет газета, Пикалову задержали в Воронежской области, в которую она «добровольно» приехала из самопровозглашенной Луганской народной республики. Адвокаты задержанной считают, что «к ее внезапному визиту могли быть причастны спецслужбы России и ЛНР».