Левада-центр: 20% россиян готовы участвовать в политических протестных акциях
Треть россиян (30%) считают, что в стране вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями, 20% сказали, что готовы лично участвовать в таких акциях. Таковы результаты опроса «Левада-центра», его итоги приводят «Ведомости» и «Интерфакс».
34% респондентов допустили выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. 27% готовы участвовать в таких протестах.
Две трети опрошенных слышали об акциях за свободные выборы в Мосгордуму. Примерно столько же (58%) не верят, что на эти протесты могло повлиять вмешательство Запада. Многие уверены, что протесты начались из-за недовольства положением дел в стране (41%) или политикой властей (34%).
Нейтрально к протестам в Москве относятся 45% опрошенных, положительно — 23%, отрицательно — 25%. 41% респондентов считают, что полиция и Росгвардия необоснованно использовали силу, задерживая протестующих, 32% назвали действия ОМОНа адекватными.
Телевидение давало негативную оценку происходящего, но это не поменяло мнение людей, говорит директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Большинство считает, что протесты вызваны ситуацией в стране… Пропаганда не сработала, тезис о западном заговоре провалился».