Левада-центр: 20% россиян готовы участвовать в политических протестных акциях

Треть россиян (30%) считают, что в стране вполне возможны протестные выступления с политическими требованиями, 20% сказали, что готовы лично участвовать в таких акциях. Таковы результаты «Левада-центра», его итоги приводят «Ведомости» и «Интерфакс».

34% респондентов допустили выступления против падения уровня жизни и в защиту своих прав. 27% готовы участвовать в таких протестах.

Две трети опрошенных слышали об акциях за свободные выборы в Мосгордуму. Примерно столько же (58%) не верят, что на эти протесты могло повлиять вмешательство Запада. Многие уверены, что протесты начались из-за недовольства положением дел в стране (41%) или политикой властей (34%).

Нейтрально к протестам в Москве относятся 45% опрошенных, положительно — 23%, отрицательно — 25%. 41% респондентов считают, что полиция и Росгвардия необоснованно использовали силу, задерживая протестующих, 32% назвали действия ОМОНа адекватными.