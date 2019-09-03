ФИФА представила эмблему ЧМ-2022 в Катаре. Она символизирует песчаные дюны и знак бесконечности
Источник: ФИФА
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Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальный логотип чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдет в Катаре.
Как отмечает ФИФА, в дизайне эмблемы использованы символы арабской культуры, в частности, элементы традиционных шерстяных шалей, которые носят в странах Персидского залива. Также эмблема символизирует изгибы песчаных дюн, знак бесконечности и цифру восемь — это количество стадионов, где пройдут матчи чемпионата.
Катар станет первой арабской страной, которая примет чемпионат мира по футболу. Из-за особенностей местного климата турнир впервые пройдет не летом, а осенью и зимой — с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. В нем примут участие 32 сборных.