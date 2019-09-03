Денежные запасы российского госсектора рекордно выросли. Государство не тратит 40% нефтегазовых доходов

Объем наличной валюты и денежных средств на депозитах сектора государственного управления в 2018 году вырос на рекордные 3,87 триллиона рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Годом ранее, отмечает издание, рост был в десять раз меньше — на 380 миллиардов рублей.

В 2018 году государство накопило денег практически столько же, сколько вся банковская система, отмечает РБК.

Такой рост денежных запасов, сообщает издание, обусловлен, в первую очередь, увеличением валютных резервов федерального бюджета. Из-за консервативной бюджетной политики около 40% нефтегазовых доходов сейчас не тратятся, а откладываются.

Денежные запасы российского госсектора резко снизились в 2015 году (сокращение более чем на 3% по итогам года). В 2016 году снижение было уже менее значительным — примерно на 1,6%, а в последующие годы фиксировался устойчивый рост. Такую же динамику демонстрировали денежные запасы российской экономики в целом.