Зиявудин Магомедов предложил построить в «Лефортово» спортзал. Он сидит в этом СИЗО более года

Владелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в создании преступного сообщества, хочет вложить собственные средства в строительство спортзала в московском СИЗО «Лефортово». Об этом «Коммерсанту» рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, посетивший Магомедова в следственном изоляторе.

Миллиардер пожаловался правозащитнику, что не может восстановить спину, делая упражнения в камере. Магомедов заявил, что готов в качестве благотворительности передать СИЗО оборудование, оставшееся у него от нереализованного проекта борцовского клуба в Москве.

Предложение Магомедова поддерживают другие известные арестанты «Лефортово»: его брат Магомед, бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов и бывший замдиректора ФСИН Олег Коршунов.

В СИЗО «Лефортово» есть два спортзала, пишет «Коммерсант», но они используются только сотрудниками изолятора и заключенными из числа обслуживающего персонала.

Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы находятся под арестом в «Лефортово» с весны 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, хищении и растрате бюджетных средств. Ущерб по их делу оценивается в 2,5 миллиарда рублей. Своей вины они не признают.