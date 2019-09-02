В уральском селе Филькино затопило мост через реку Какву. Его ждали два года и открыли два дня назад

Понтонный мост через реку Каква в поселке Филькино (Свердловская область) частично ушел под воду спустя два дня после открытия. Об этом во «ВКонтакте» написала местная жительница Анастасия Пристав.

По словам Пристав, жителям Филькино разрешили пользоваться мостом 31 августа, а обвалился он 2 сентября. «В школу ушли в полдесятого — нормально все. Приходим из школы около двенадцати часов — такое „чудо“!.. Ребенок из школы на лодке возвращался», — заявила Пристав уральскому изданию «Глобус».

Василий Сизиков — глава Серовского городского округа, в который входит Филькино, — заявил «Глобусу», что мост обвалился из-за попавшего в его конструкцию бревна. Ремонт моста завершат в течение суток, сказал Сизиков. Он подчеркнул, что официально объект пока не сдан в эксплуатацию.

Предыдущий мост в Филькино рухнул в 2017 году под весом КамАЗа. В результате от основной части поселка оказались изолированы пять семей, живущих на правом берегу Каквы. Им выделили для переправы лодку. Власти утверждали, что строить новый мост в Филькино нецелесообразно.

В мае 2019 года суд обязал чиновников обеспечить жителям правого берега Каквы связь с остальной частью поселка. СК возбудил уголовное дело о халатности из-за отсутствия переправы в Филькино. Построить мост обещал лично свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

В июле жители Филькино сами сделали мост из досок. Его затопило через две недели.