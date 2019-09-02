В Петербурге у поставщика электроники для атомных подлодок прошли обыски

МВД возбудило дело о мошенничестве при строительстве объекта для петербургского концерна «ЦНИИ „Электроприбор“», сообщает РБК со ссылкой на материалы следствия.

Ущерб по делу оценивают в 5,4 миллиона рублей. В июле и августе в здании концерна в Петербурге и в квартире одного из его топ-менеджеров прошли обыски.

Глава ЦНИИ академик РАН Владимир Пешехонов пожаловался в МВД и прокуратуру. Он утверждает, что следователь грозил посадить несколько топ-менеджеров, «неважно по какому делу, так как перед ним стоит такая задача». Пешехонов говорит, что из-за этого дела «уникальные специалисты» хотят уволиться.

Официальный представитель ЦНИИ сообщил, что глава компании-подрядчика «ЮиСтрой» арестован, его сотрудники уволены, а объект, построенный в 2016 году, не обслуживается. «Это может повлиять на выполнение гособоронзаказа», — сказал он.

ЦНИИ «Электроприбор» — государственный научный центр России. Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.