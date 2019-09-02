В Калифорнии при пожаре на частном судне погибли 34 человека

У побережья Калифорнии в результате пожара на небольшом частном судне погибли 34 человека.

Инцидент произошел у острова Санта-Круз в ночь на 2 сентября. Всего на борту 75-футового судна находились 39 человек, пятерым удалось спастись.

Тела погибших пока не найдены, официально они считаются пропавшими без вести, спасательная операция продолжается.

Причины пожара пока неизвестны. Судно использовалось для погружений дайверов.