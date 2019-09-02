Правительство решило отказаться от Красноярского экономического форума. Его проводили более 15 лет

В правительстве решили отказаться от проведения Красноярского экономического форума — одного из крупнейших в России, пишет РБК.

Отменить форум в Красноярске, который проводили каждый год с 2004-го, предложил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко в письме премьер-министру Дмитрию Медведеву. Вместо него он предлагает проводить форум национальных проектов в разных регионах России.

Представитель премьер-министра Олег Осипов сообщил РБК, что Дмитрий Медведев с предложением Чуйченко согласился.

По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде.

В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, который прошел в конце марта, возглавлял вице-премьер Дмитрий Козак. По словам Козака, в форуме в этом году приняли участие 9 тысяч человек.