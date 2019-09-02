Брат президента Молдавии и сын генпрокурора России стали партнерами по мусорному бизнесу
Сын генпрокурора России Игорь Чайка и брат президента Молдавии Александр Додон стали совладельцами компании «Промышленный экологический оператор» (ПЭО). Об этом свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакса», на них обратил внимание РБК.
Компания была создана 30 августа. Чайке в ней принадлежит 40%, Додону — 10%. Оставшимися 50% владеет бизнес-партнер Чайки Александр Пономарев.
Игорь Чайка подтвердил РБК создание новой компании и участие в ее капитале Александра Додона. От дополнительных комментариев он отказался.
Согласно учредительным документам ПЭО, компания займется сбором неопасных отходов. Источник РБК рассказал, что ПЭО планирует сконцентрироваться на утилизации промышленного мусора и рекультивации земель.
«Каждый год в результате проведения строительных работ, в том числе строительства станций и линий метро, на территории Москвы образуется около 9 миллионов кубометров строительных отходов и 24 миллиона кубометров грунта. Компания будет использовать их для изготовления рекультиванта, который применяется для восстановления биологического слоя почвы, чтобы землю можно было вернуть в оборот», — объяснил источник РБК.
Игорь Чайка — владелец одного из крупнейших в России операторов переработки мусора «Хартия». Он курирует работу Российско-Молдавского экономического совета, является бизнес-послом ассоциации «Деловая Россия» в Молдавии и Приднестровье.
Александр Додон — младший брат президента Молдавии Игоря Додона. Ранее он стал совладельцем строительной компании Игоря Чайки и Александра Пономарева «Архплей девелопмент». Додон получил в ней 15%.