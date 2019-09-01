В двух городах Техаса преступник открыл хаотичную стрельбу по прохожим. Погибли пятеро, более 20 пострадали

Преступник открыл беспорядочную стрельбу по случайным прохожим на западе Техаса в США. Пятеро человек погибли, в том числе трое сотрудников правоохранительных органов, сообщает Associated Press. По меньшей мере 21 человек получил ранения.

Стрельба произошла в районе городов Мидленд и Одесса — они расположены на расстоянии 32 километров друг от друга. Преступник вел стрельбу из угнанного фургона Почтовой службы США. Его убили в кинотеатре в Одессе. Известно, что это белый мужчина возрасте от 30 до 40 лет.

Первоначально полиция допускала, что в прохожих стрелял не один преступник, а двое, но позднее эту информацию уточнили.