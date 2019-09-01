Умер разработчик игры Night in the Woods. За несколько дней до этого главная фигурантка геймергейта обвинила его в изнасиловании

Умер один из создателей игры Night in the Woods Алек Холовка. Об этом в твиттере написала его сестра.

Сестра разработчика не уточнила причину смерти, отметив лишь, что Холовка всю жизнь боролся с расстройством личности. На основании ее поста многие профильные СМИ и геймеры сделали вывод, что речь идет о самоубийстве.

В конце августа разработчица игр Зои Куинн, одна из главных фигуранток , обвинила Холовку в том, что он изнасиловал ее, а также удерживал в своей квартире против ее воли. Сестра Холовки в отдельном посте призвала фанатов не подвергать травле Зои Куинн.

После обвинений со стороны Куинн соавторы Night in the Woods объявили о прекращении работы с Холовкой.

Night in the Woods вышла в 2017 году. Игра получила высокие отзывы критиков и была номинирована на ряд престижных наград, таких, как Golden Joystick Awards и Game Awards.