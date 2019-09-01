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Российским призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии

Источник: РИА Новости
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В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь призывники, которым предоставлена отсрочка от службы в армии, имеют право от нее отказаться и пойти служить. Для этого им достаточно написать заявление в военкомат.

В частности, нововведения коснутся граждан, имеющих ученую степень, и студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры. Изменения предусматриваются также для родных братьев и сыновей умерших в связи с исполнением военных обязанностей во время прохождения службы или нахождения на военных сборах.

РИА Новости

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