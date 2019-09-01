Российским призывникам разрешили добровольно отказываться от отсрочки от службы в армии

В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь призывники, которым предоставлена отсрочка от службы в армии, имеют право от нее отказаться и пойти служить. Для этого им достаточно написать заявление в военкомат.