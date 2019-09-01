Пилот «Формулы-2» погиб в результате столкновения в гонке в бельгийском Спа

Пилот команды BWT Arden 22-летний француз Антуан Юбер погиб от травм, полученных в результате аварии во время гонки «Формулы-2» на трассе «Спа-Франкоршам» в Бельгии.

Авария произошла на первом круге гонки. Из-за ошибки Юбера его автомобиль ударился об ограждение, после чего вылетел обратно на трассу. В него на большой скорости врезался американец Хуан-Мануэль Корреа, а затем — японец Марино Сато.

Юбер был доставлен в госпиталь и через полтора часа умер от полученных травм.

Корреа получил переломы ног и сейчас находится в больнице в стабильном состоянии. Сато не пострадал.