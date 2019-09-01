Израиль обстрелял территорию Ливана из-за выпущенных «Хизбаллой» ракет

Ливанская группировка «Хизбалла» и Израиль обменялись серией ударов на израильско-ливанской границе, сообщает Reuters.

Днем 1 сентября бойцы «Хизбаллы» выпустили несколько противотанковых ракет по приграничной армейской базе. Подконтрольные группировке СМИ утверждали, что при этом погибли несколько израильтян, однако сам Израиль позже опроверг эту информацию.

В ответ на нападение самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по целям на юге Ливана, связанным с «Хизбаллой».

Ситуация на границе Израиля и Ливана обострилась в конце августа, когда два израильских беспилотника были замечены над Бейрутом, находящимся в 80 километрах от израильской границы. «Хизбалла» после этого предупредила о скором ответе на этот инцидент.

Официальные власти Ливана в конце августа направили жалобу на действия Израиля в Совбез ООН. По данным Бейрута, израильская сторона более 400 раз за два месяца нарушала воздушное и морское пространство Ливана.