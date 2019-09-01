Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри. Он стал чемпионом WBA International в тяжелом весе

Российский боксер Александр Поветкин победил по очкам британца Хьюи Фьюри в бою за титул WBA International в тяжелом весе. Встреча прошла 31 августа в Лондоне.

Бой продолжался 12 раундов. Поветкин победил единогласным решением судей: 117-111, 117-111, 117-111.

39-летний Александр Поветкин одержал 35-ю победу в карьере (из них 24 — нокаутом) при . Для 24-летнего Фьюри это третье поражение при 23 победах (13 нокаутом).

Это первый поединок Александра Поветкина после того, как в сентябре 2018-го он проиграл британскому боксеру Энтони Джошуа бой за звание чемпиона мира. Тогда Джошуа отправил Поветкина в нокаут в седьмом раунде. После этого он перенес операции на обеих руках.

2 сентября Александру Поветкину будет 40 лет.