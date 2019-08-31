Юлия Галямина вышла на свободу после месяца административного ареста

Муниципальный депутат и незарегистрированный кандидат на выборах в Мосгордуму Юлия Галямина вышла из-под административного ареста. Об этом сообщается в ее твиттере.

Ее выпустили из спецприемника за два часа до запланированного начала очередного несогласованного шествия по бульварам.

Галямина находилась под арестом в общей сложности месяц — она была под стражей после задержания 27 июля во время несогласованной акции. Ей назначили сначала 10, а потом 15 суток ареста. Когда 21 августа тот арест истек, ее снова задержали и дали еще 10 суток.