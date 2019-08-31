Во Франции преступники с ножом и шампуром напали на прохожих. Один человек погиб, девять ранены

Один человек погиб и еще девять получили ранения во время нападения во французском городе Виллербан, граничащем с Лионом, сообщает BFM TV. Трое пострадавших получили серьезные ранения.

В нападении возле станции метро Laurent Bonnevay участвовали двое преступников. Один из них был вооружен ножом для барбекю, сообщает Le Progres со ссылкой на очевидца. У второго нападавшего был кухонный шампур, уточняет Le Figaro.

Прохожие задержали одного из нападавших. На опубликованном ниже видео он сидит возле лифта. Полиция ищет его сообщника.

Полиция устанавливает мотивы нападения. На месте происшествия находятся военные и полицейские. Станция метро закрыта.