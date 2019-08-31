В Подмосковье вертолет зацепился за линию электропередач и упал в воду

Вертолет зацепился за линию электропередач возле города Долгопрудный в Московской области и упал в Клязьминское водохранилище, сообщает региональное МЧС. РИА Новости сообщает, что вертолет упал в реку Клязьма.

Очевидцы сняли крушение вертолета на видео.

Частный двухместный вертолет упал в 50 метрах от берега, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС. При этом Mash сообщает, что упал не вертолет, а .

Спасатели визуально нашли аппарат и сейчас ждут водолазов, рассказали в МЧС. Есть ли погибшие или пострадавшие, пока неизвестно. По данным телеграм-канала Life Shot, на борту находились двое взрослых и один ребенок.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, сообщило агентство «Москва».