В Алабаме произошла стрельба после футбольного матча школьных команд. Пострадали 10 человек

По меньшей мере 10 человек пострадали во время стрельбы, произошедшей на стадионе в городе Мобил, Алабама, после матча двух школьных футбольных команд, сообщает CNN. Всем пострадавшим от 15 до 18 лет.

Шесть человек получили огнестрельные ранения, еще четверо — другие травмы, уточняет Fox News. Состояние пяти человек оценивается как критическое, но их травмы не угрожают жизни.

Полиция задержала двоих человек для допроса, при этом до конца не ясно, связано ли задержание со стрельбой.