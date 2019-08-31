В аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов из-за тумана
Источник: Яндекс.Расписания
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Более 150 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
По состоянию на 9 утра в Шереметьево задержали 73 рейса, во Внуково — 32. В аэропорту Домодедово задержали 39 рейсов и отменили еще 11. Данных об изменениях в расписании в аэропорту Жуковский нет.
В Москве и Подмосковье утром 31 августа наблюдается туман, местами — сильный.
Из-за непогоды временно отложили начало полетов на авиасалоне МАКС в Жуковском.
Обновление. По состоянию на 12 часов задержали 86 рейсов, отменили — семь.