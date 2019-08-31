Умер сценарист мультсериала «Черный плащ» Гордон Брэссак

Сценарист американских мультсериалов Гордон Брэссак умер в возрасте 68 лет, сообщил его сын Джеймс Брэссак.

Гордон Брэссак умер 30 августа в Лос-Анджелесе после продолжительной болезни, сообщает The Hollywood Reporter.

Гордон Брэссак был одним из сценаристов таких мультсериалов, как «Пинки и Брейн», «Черный Плащ», «Озорные анимашки», «Смурфики», «Могучий Макс».

Трижды получал премию «Эмми» за достижения в области анимации.