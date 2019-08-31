Telegram разрешит полностью скрывать номера пользователей из-за протестов в Гонконге

Мессенджер Telegram в ближайшие дни выпустит обновление, позволяющее пользователям скрывать свои номера телефонов даже от тех, кто есть в списке контактов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Обновление позволит участникам акций помешать властям получить доступ к их данным. Демонстранты состоят в больших групповых чатах в Telegram.

Власти Гонконга и материкового Китая не стали комментировать, пытались ли они идентифицировать протестующих с помощью Telegram.

Сейчас пользователи Telegram могут скрывать свои номера телефонов, но не от всех. «Пользователи, которые сохранили ваш номер в телефонную книгу, будут видеть его в Telegram, только если вы добавили их в контакты», — сказано на сайте мессенджера.