Хакеры взломали твиттер основателя Twitter Джека Дорси

Хакеры взломали аккаунт основателя и исполнительного директора Twitter Джека Дорси, опубликовав на его странице расистские и антисемитские высказывания.

Как сообщает The Verge, сообщения в твиттере Дорси оставались доступны около 10 минут, после чего их удалили.

В Twitter заявили, что хакеры получили доступ к аккаунту Дорси, воспользовавшись уязвимостью в системе безопасности неназванного мобильного оператора. Злоумышленники опубликовали твиты с помощью текстовых сообщений, отправленных с телефона.

Твиты в аккаунте Дорси опубликовали с помощью приложения Cloudhopper, которое ранее приобрела соцсеть Twitter.

The Verge отмечает, что твиттер Дорси, вероятно, взломала группировка Chuckle Squad, ранее стоявшая за атаками на аккаунты популярных блогеров. Многие из пострадавших предполагали, что хакеры смогли взломать их страницы, получив новые SIM-карты от их имени у мобильного оператора AT&T.

Джек Дорси — один из основателей Twitter. Он стал автором самого первого твита, опубликованного в 2006 году. Forbes оценивает его состояние в 4,1 миллиарда долларов.