Фильм Тарантино впервые собрал в российском прокате один миллиард рублей

Фильм «Однажды… в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино к 31 августа собрал в российском прокате более одного миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальные данные о кассовых сборах.

Это единственный фильм Тарантино, вышедший с 2004 года, который получил в российском прокате один миллиард. Данных о сборах до 2004 года нет.

До этого самыми кассовыми фильмами Тарантино были «Джанго освобожденный» (484,3 миллиона рублей) и «Омерзительная восьмерка» (400,8 миллиона рублей).

Фильм «Однажды… в Голливуде» рассказывает о событиях, произошедших в Голливуде в 1969 году. Главные роли в нем исполнили Леонардо ди Каприо и Брэд Питт.