Spotify отложил запуск в России до конца 2019 года

Музыкальный стриминговый сервис Spotify отложил запуск в России до ноября-декабря 2019 года, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Ранее появлялась информация, что шведская компания начнет свою работу в России этим летом. Собеседники газеты рассказали, что Spotify набирает сотрудников в российский офис, который возглавит топ-менеджер Media Instinct Group Илья Алексеев. В соцсетях также появлялись скриншоты тарифных планов Spotify, согласно которым месячная подписка на сервис составит 150 рублей.

По словам источников, задержка с запуском сервиса в России может быть связана с конфликтом Spotify c лейблом Warner Music из-за условий лицензирования. Компании отказались комментировать эту информацию.

Spotify — крупнейший стриминговый сервис в мире. Компания планировала выйти на российский рынок как минимум с 2014 года, но по разным причинам откладывала запуск.

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