Московский метрополитен предоставит скидку при оплате проезда картой «Мир». Поездка будет стоить на 15 рублей дешевле

Владельцы карт платежной системы «Мир» до конца 2019 года смогут ездить в Московском метрополитене и на МЦК со скидкой: стоимость разовой поездки при оплате бесконтактной картой составит 27 рублей, сообщает ТАСС.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно приложить карту «Мир» к турникету, поддерживающему функцию бесконтактной оплаты. С карты будет списана полная стоимость разовой поездки, но спустя несколько минут 15 рублей вернутся на счет карты.

Аналогичную акцию метрополитен проведет с картами Mastercard — она продлится с 1 по 30 сентября; стоимость поездки при оплате картой этой платежной системы составит 26 рублей.