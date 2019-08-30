«Глория Джинс» первой из ритейлеров в России показала в рекламе модель в хиджабе

Компания «Глория Джинс», занимающаяся производством и продажей одежды, первой из российских ритейлеров показала в рекламе модель в хиджабе, пишет РБК.

Девушка в хиджабе появилась в рекламном ролике компании, опубликованном около двух недель назад.

Your way. Your style. Your choice. Gloria Jeans

Ее фотография также размещена в инстаграме «Глории Джинс».

«У нас многонациональная страна, и появлением в кампании девушки в хиджабе мы хотели отдать дань уважения тем, кто исповедует ислам, а также дать понять, что мы создаем одежду для всех», — сказал РБК основатель «Глория Джинс» Владимир Мельников.

Многие зарубежные ритейлеры как из масс-маркета, так и работающие в сегменте «люкс», уже несколько лет выпускают специальные коллекции, ориентированные на страны, где большинство населения исповедуют ислам. Также модели в мусульманских головных уборах появляются и в рекламах, ориентированных на глобальный рынок. Например, в 2015 году девушка с покрытой головой появилась в кампании H&M.