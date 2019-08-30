Финал Лиги чемпионов 2021 года пройдет в Санкт-Петербурге

Финал Лиги чемпионов сезона 2020-2021 пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена», сообщает Associated Press со ссылкой на источник в исполкоме УЕФА.

Официально решение будет объявлено 24 сентября. По данным источника, финалы 2022 и 2023 годов пройдут соответственно в Мюнхене и в Лондоне.

Россия принимала финал Лиги чемпионов один раз — в 2008 году состоялся матч в «Лужниках». Тогда победителем турнира стал «Манчестер Юнайтед», в серии пенальти обыгравший «Челси».

Стадион «Зенит-Арена» в 2020 году примет три матча чемпионата Европы по футболу, который будет проходить во многих городах по всему континенту.