В Иркутской области на пять лет осужден контрактник, воевавший в Сирии. Его признали виновным в подрыве штаба полка

Военнослужащий-контрактник из Иркутской области Александр Новиков был приговорен к пяти годам колонии за подрыв здания штаба полка. На приговор обратил внимание «Коммерсант».

По версии следствия, Новиков нашел в своей воинской части сумку со взрывным устройством мощностью не более 1,3 килограмма тротила. Ночью 25 мая 2018 года он принес устройство к штабу полка и взорвал его. В результате находившийся в здании дежурный получил травмы средней тяжести. Само здание получило повреждения на сумму 2,8 миллиона рублей.

Сотрудники ФСБ провели в части проверку на полиграфе и заподозрили Новикова в причастности ко взрыву. Уже 27 мая он признал вину. По словам Новикова, найденное им устройство было похоже на учебный взрывпакет. Контрактник сначала заявил, что хотел пошутить, а потом сказал, что совершил взрыв, «желая проучить воинскую часть, чтобы все стали серьезней относиться к службе».

Новикову предъявили обвинения по четырем уголовным статьям, в том числе о хулиганстве с применением взрывчатки. Позднее он отказался от признательных показаний, заявив, что дал их под давлением сотрудников ФСБ, угрожавших ему обвинением в терроризме. Но Иркутский гарнизонный военный суд в апреле 2019 года признал Новикова виновным и приговорил к пяти годам колонии. В июле Восточно-сибирский окружной военный суд оставил приговор в силе.

В приговоре окружного суда отмечено, что Новиков награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику военной операции в Сирии».