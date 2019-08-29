Умер актер Мишель Омон. Он снимался в «Папашах» и «Графе Монте-Кристо»

Французский актер театра и кино Мишель Омон скончался в ночь на 29 августа в возрасте 82 лет, сообщает Le Figaro, ссылаясь на дочь и агента артиста. Причина его смерти не называется.

Мишель Омон снимался в фильмах «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Дублер», в телесериале «Граф Монте-Кристо».

Более 30 лет служил в театре «Комеди Франсез», где сыграл все главные роли классического репертуара. Более 200 раз участвовал в постановке «Скупой, или Школа лжи» по пьесе Жан-Батиста Мольера.

Трижды был номинирован на премию «Сезар». Удостоен французского ордена «За заслуги».