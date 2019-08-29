Счетная палата не смогла найти мобильное приложение Росстата на базе iOS и Android, которое должны были создать в рамках контракта на 64,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на аудиторские документы.

В 2017 году Росстат заключил контракт на обновление дизайна своего сайта и создание мобильного приложения. В Счетной палате отметили, что новая версия сайта статистической службы должна была заработать с 30 апреля 2019 года, но этого не произошло.

В Росстате объяснили, что ведут «технический диалог» с представителями Google и Apple. В ведомстве надеются, что приложение появится в Google Play и App Store к 30 сентября 2019 года. В Росстате добавили, что перейдут на новую версию сайта осенью.

В середине апреля Росстат сообщил о появлении своего нового сайта, который доступен по этой ссылке. При этом прежняя версия сайта осталась доступна.