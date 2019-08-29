Доля теневой экономики России составила почти 13% ВВП

Объем России в 2017 году составил 11,7 триллиона рублей, или 12,7% ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата о национальных счетах.

Наибольшая доля неучтенного ВВП формируется в сфере сделок с недвижимостью (6,3% ВВП), торговли и ремонта автотранспорта (1,4% ВВП), сельского хозяйства, охоты и рыболовства (1,4% ВВП), а также строительства (0,9% ВВП).

Как отмечает РБК, доля теневой экономики в ВВП снижается. В 2016 году Росстат оценивал ее в 13,2% ВВП (11,4 триллиона рублей), в 2015 году — тоже в 13,2% (11 триллионов). В 2014 году на теневой сектор приходилось 13,8% ВВП, или 10,9 триллиона рублей.