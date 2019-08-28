Суд обязал Крейга Райта (он называл себя создателем биткоина) отдать часть криптовалюты. Возможно, речь идет о сумме в пять миллиардов долларов

Суд во Флориде обязал австралийца Крейга Райта, называвшего себя создателем биткоина, отдать половину криптовалюты, полученной им до 2014 года. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на решение суда.

Деньги у Райта отсудил Айра Клейман — брат его бывшего партнера Дэвида Клеймана, умершего в 2013 году. Истец утверждал, что после смерти Клеймана Райт незаконно переписал на себя их совместную компанию и присвоил себе биткоины, которые они вместе намайнили в 2009-2013 годах.

На какую сумму может рассчитывать Айра Клейман, неизвестно. Он утверждал, что его брат и Райт намайнили более миллиона биткоинов. По нынешнему курсу это около 10 миллиардов долларов. Таким образом, согласно решению суда, Райт может передать Клейману криптовалюты на пять миллиардов долларов.

Сам Райт заявил, что биткоины, на которые претендует брат его партнера, находятся в электронном кошельке, к которому у него нет доступа. Engadget пишет, что он, вероятно, обжалует решение суда.

Крейг Райт — специалист по информационной безопасности из Австралии. В 2015 году американские издания Wired и Gizmodo назвали его и покойного Дэвида Клеймана создателями биткоина, которые скрывались под псевдонимом Сатоси Накамото.

В 2016 года Райт объявил себя создателем биткоина. В подтверждение своих слов он передал журналистам данные о самых первых биткоинах, якобы созданных им. Слова Райта и предоставленные им доказательства многие подвергли сомнению. Райт обещал, что представит неоспоримые свидетельства того, что это он придумал биткоин, но в итоге отказался от этой затеи.