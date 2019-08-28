Следствие: Михаил Абызов заработал 32 миллиарда рублей, занимаясь незаконным предпринимательством
Следствие считает, что бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов получил от незаконного предпринимательства около 32 миллиардов рублей. Как сообщает ТАСС, такую сумму следователь назвал в суде.
Дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности было возбуждено против Абызова 23 августа. По версии следствия, бывший министр занимался предпринимательством, будучи министром — это запрещено законодательством.
С марта 2019 года Абызов находится под арестом из-за расследования в отношении него другого уголовного дела — о мошенничестве и создании преступного сообщества.
В рамках первого дела ущерб от действий Абызова оценивается в 4 миллиарда рублей. Следствие добилось ареста 27 миллиардов рублей на счетах бывшего чиновника.