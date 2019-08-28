При пожаре на строящемся корабле в Нижнем Новгороде погибли двое рабочих

Утром 28 августа произошел пожар на строящемся судне на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

В результате инцидента погибли двое рабочих и еще один получил ранения. Пострадавший госпитализирован.

Возгорание возникло из-за короткого замыкания в трюме строящегося корабля в цехе «Судоверфь». Площадь возгорания составила пять квадратных метров. Пожар уже потушен.

Обновление: По факту пожара на заводе «Красное Сормово» возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, сообщил Следственный комитет.