Навальный определил список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму

Команда Алексея Навального составила список кандидатов, которых политик поддерживает на выборах в Мосгордуму в рамках своей концепции . Об этом сообщают «Открытые медиа», указывая, что из 45 поддерживаемых кандидатов 35 — представители КПРФ.

«Открытые медиа» называют имена лишь двух кандидатов, вошедших, по их данным, в список. Это Леонид Зюганов, внук лидера партии Геннадия Зюганова, идущий на выборы в 21-м округе, и Александр Соловьев, баллотирующийся по 3-му округу.

В сообщении «Открытых медиа» говорится, что список для «Умного голосования» «опубликован командой Навального».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, в свою очередь, написала в твитере, что список кандидатов для «Умного голосования» «не публиковался и не будет опубликован». Узнать кандидата, за которого предлагается голосовать, подчеркнула она, можно только на сайте «Умного голосования».