«Наше радио» проведет бесплатный рок-фестиваль на проспекте Сахарова в день выборов в Мосгордуму
Источник: Наше Радио
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На проспекте Сахарова в Москве в первые выходные сентября пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе», приуроченный к празднованию дня города.
Фестиваль будет проходить 7 и 8 сентября с 13 часов дня и до вечера. Вход на него сделают свободным.
8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму.
На проспекте Сахарова традиционно проводились согласованные оппозиционные митинги. На последнюю акцию в поддержку свободных выборов пришли до 60 тысяч человек. В последние недели власти стали регулярно отказывать оппозиции в согласовании акций на Сахарова.
24 августа на Сахарова состоялся поддержанный мэрией митинг-концерт в честь Дня российского флага. По оценкам огранизаторов, на него пришли более ста тысяч человек.