«Наше радио» проведет бесплатный рок-фестиваль на проспекте Сахарова в день выборов в Мосгордуму

На проспекте Сахарова в Москве в первые выходные сентября пройдет музыкальный фестиваль «Наши в городе», приуроченный к празднованию дня города.

Фестиваль будет проходить 7 и 8 сентября с 13 часов дня и до вечера. Вход на него сделают свободным.

8 сентября состоятся выборы в Мосгордуму.

На проспекте Сахарова традиционно проводились согласованные оппозиционные митинги. На последнюю акцию в поддержку свободных выборов пришли до 60 тысяч человек. В последние недели власти стали регулярно отказывать оппозиции в согласовании акций на Сахарова.

24 августа на Сахарова состоялся поддержанный мэрией митинг-концерт в честь Дня российского флага. По оценкам огранизаторов, на него пришли более ста тысяч человек.