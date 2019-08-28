Мосгорсуд отменил решение, обязывающее мэрию Москвы найти альтернативный маршрут для шествия 31 августа
Мосгорсуд отменил решение Тверского районного суда, обязывающее мэрию предоставить незарегистрированной Либертарианской партии альтернативную площадку для митинга 31 августа после отказа в согласовании шествия по Бульварному кольцу.
Мосгорсуд удовлетворил апелляцию властей Москвы, которые указывали, что Тверской суд вышел за пределы заявленных требований представителей Либертарианской партии: они просили не о предоставлении альтернативой площадки для мероприятия, а настаивали на конкретном маршруте.
Отказ согласовать акцию на Бульварном кольце мэрия объяснила тем, что на выбранных маршрутах «отсутствует площадка для сбора участников», а «ширина проезжей части не обеспечивает проход к месту проведения митинга».
Акции за свободные выборы и против политических репрессий проходят в центре Москвы с середины июля. Большинство из них власти отказываются согласовывать под различными предлогами; мероприятия сопровождаются массовыми задержаниями.