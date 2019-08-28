«Коммерсант»: импортные органические продукты могут исчезнуть из продажи в России с 2020 года

Импортная органическая продукция может с 2020 года исчезнуть из продажи в России. Письмо с соответствующим предупреждением, как стало известно «Коммерсанту», направил главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

«Русбренд» объединяет крупнейших производителей фирменных торговых марок, представленных на российском рынке. В ассоциацию, например, входят Nestle, Danone и PepsiCo.

В обращении Поповичев указывает, что с 2020 года продающиеся в России товары с надписью «органический» должны будут иметь российские сертификаты. Однако сейчас получить такие сертификаты невозможно из-за неготовности механизмов, пишет глава «Русбренда». В итоге, предупреждает он, с вступлением в силу новых правил все импортные органические продукты придется снимать с продажи для смены упаковки, что грозит «миллиардными убытками».

«Русбренд» просит главу Минсельхоза организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для бизнеса и потребителей органической продукции.

Euromonitor International оценивает оборот российского рынка органической продукции в 900 миллиардов рублей, пишет «Коммерсант». По данным Национального органического союза Олега Мироненко, на импортную продукцию приходится около 80% в этом сегменте.

Закон, устанавливающий правила маркировки органической продукции, был принят в августе 2018 года. Он предусматривает, что маркировка «органический продукт» может наноситься только после подтверждения соответствия производства аккредитованным органом РФ. В силу закон вступает с 1 января 2020 года.