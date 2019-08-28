Гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла, пытаясь установить новый рекорд скорости на реактивном автомобиле

Американская гонщица и телеведущая Джесси Комбс погибла в автомобильной аварии в Орегоне, сообщает Autoblog со ссылкой на заявление ее семьи. Ей было 39 лет, пишет Jalopnik.

Джесси Комбс погибла 27 августа, когда пыталась побить собственный рекорд скорости на реактивном автомобиле. Испытания проходили на сухом дне озера пустыни Алворда. Autoblog отмечает, что Комбс пыталась разогнаться до 619 миль в час (почти 996 километров в час).

Джесси Комбс называли «самой быстрой женщиной на четырех колесах», отмечает The Washingtom Post. В октябре 2013 года она побила рекорд скорости среди женщин, который держался в течение 48 лет, разогнавшись до 632 километров в час. В 2016 году она установила новый рекорд — 769 километров в час. В 2018 году она разогналась до 777 километров в час, но этот результат не был официально засчитан.

Джесси Комбс известна по работе в телепрограммах «All Girls Garage», «Overhaulin», «Extreme 4×4». Также она была временной соведущей шоу «Разрушители легенд».