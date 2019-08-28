Три человека погибли при обрушении стены дома в Новосибирске

Из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома извлечено тело третьего погибшего. Больше людей под завалами нет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Сибирскую генерирующую компанию», которой принадлежит обрушившееся здание.

Инцидент произошел на стройке в реконструируемом здании на улице Ударной. Площадь обрушения составляет около 350 квадратных метров.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ («нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).