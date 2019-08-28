Бывшего инженера Google обвинили в краже технологий беспилотных автомобилей

Офис прокурора в Сан-Хосе (штат Калифорния) обвинил бывшего инженера Google Энтони Левандовски в краже технологий компании. Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Левандовски был одним из руководителей проекта по разработке беспилотного автомобиля Google. Он работал в компании семь лет и уволился в 2016 году. По версии следствия, незадолго до своего ухода инженер скачал из закрытой базы 14 тысяч файлов, связанных с беспилотными технологиями.

Левандовски предъявлено обвинение по 33 эпизодам кражи и попыток кражи сведений, составляющих коммерческую тайну. По каждому из них ему грозит до 10 лет тюрьмы и 250 тысяч долларов штрафа.

Инженер сдался властям и был освобожден из-под стражи под залог в два миллиона долларов, пишет AP. Он не признал вину, заявив, что не использовал скачанные файлы после ухода из Google.

После ухода из Google Левандовски сосредоточился на собственной компании по производству беспилотных грузовиков Otto, которую создал вместе с бывшими коллегами. В том же году Uber купил Otto — как сообщалось, за 680 миллионов долларов.

В 2017 году Waymo — бывший проект Google по созданию беспилотного автомобиля, который превратился в самостоятельную компанию — подал к Uber иск о краже технологий. Стороны заключили соглашение, по которому Uber заплатила 245 миллионов долларов. Компания уволила Левандовски, которого взяла на работу после покупки Otto.

The New York Times называет Левандовски одним из самых известных специалистов Кремниевой долины в области беспилотных технологий.