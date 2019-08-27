В Москве двоих полицейских обвинили в нелегальной регистрации 64 тысяч мигрантов

Следственный комитет РФ передал в суд уголовное дело, возбужденное против двоих бывших полицейских и шести их соучастников, которых обвиняют в фиктивной постановке на учет более 64 тысяч иностранцев.

По версии следствия, в этом участвовали двое сотрудников органов миграционного учета УВД по и граждане, которые не являются госслужащими. В 2016-2017 годах, считают в СК, они получили за нелегальную регистрацию мигрантов взятки в размере более 44 миллионов рублей.

Один из обвиняемых признал вину и оказал содействие следствию. Его дело выделили в отдельное производство.