Samsung оштрафовали на 2,5 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны и планшеты

Компания «Самсунг Электроникс Рус Компани», российская «дочка» Samsung, оштрафована на 2,5 миллиона рублей за нарушение закона о защите конкуренции.

В Федеральной антимонопольной службе России сообщили, что компания координировала экономическую деятельность магазинов, продававших смартфоны и планшеты Samsung. Это привело к установлению и поддержанию цен на технику компании, отметили в ведомстве.

К административной ответственности также привлекли сотрудников российской «дочки» Samsung, которые «осуществляли контроль за соблюдением цен», сказали в ФАС.

В 2017 году российское представительство Apple оштрафовали на 1,75 миллиона рублей за координацию цен на смартфоны. В 2018 «дочка» LG за это нарушение получила штраф в 2,5 миллиона.