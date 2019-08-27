На Земле Франца-Иосифа открыли пять новых островов

На Земле Франца-Иосифа официально открыты пять новых островов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гидрографической группы, действующей в составе Северного флота.

Площадь островов составляет от 900 до 54500 квадратных метров, они находятся в бухте Визе к западу от острова Северный в районе ледника Вылки.

С 2015 года в районе Земли Франца-Иосифа и Новой Земли гидрографы обнаружили более 30 новых островов.