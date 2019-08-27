На бывшего министра Михаила Абызова завели дело о незаконном предпринимательстве
Источник: Интерфакс
Надежный источник
В отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова возбуждено новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности.
Как заявил «Интерфаксу» адвокат обвиняемого Александр Аснис, новое дело не имеет отношения к предыдущему и не отягчает ранее предъявленное обвинение.
По версии Следственного комитета, бывший чиновник в нарушение запрета, наложенного на него как члена правительства РФ, в 2018 году лично и через доверенных лиц вел предпринимательскую деятельность.
В настоящее время Михаил Абызов находится под арестом по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.