Движение поездов по Московскому центральному кольцу частично приостановили
Источник: Московский метрополитен
Надежный источник
Обновление. Движение поездов восстановлено. «Остановка движения была связана с инфраструктурой РЖД», — сообщили в московском метро.
Движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, курсирующих по часовой стрелке, приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщается в твиттере московского метрополитена.
Московским центральным кольцом, по данным на февраль 2019 года, ежедневно пользуются более 500 тысяч пассажиров.