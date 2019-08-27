Движение поездов по Московскому центральному кольцу частично приостановили

Обновление. Движение поездов восстановлено. «Остановка движения была связана с инфраструктурой РЖД», — сообщили в московском метро.

Движение поездов «Ласточка» на Московском центральном кольце, курсирующих по часовой стрелке, приостановлено по техническим причинам. Об этом сообщается в твиттере московского метрополитена.

Московским центральным кольцом, по данным на февраль 2019 года, ежедневно пользуются более 500 тысяч пассажиров.