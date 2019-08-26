В центре Москвы произошел пожар в Рождественском монастыре

Обновление. Около 21:30 пожар потушили. По информации источника «Интерфакса», причиной возгорания стала неисправная проводка.

В центре Москвы произошел пожар на территории Богородице-Рождественского ставропигиального женского монастыря.

Площадь пожара составила 400 квадратных метров. О пострадавших не сообщалось.

Как отмечают «Открытые Медиа», в марте МЧС проводило в монастыре внеплановую проверку: пожарные контролировали, как выполняется их предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Проверка заняла два часа, никаких нарушений обнаружено не было.