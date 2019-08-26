Умерла дизайнер Изабель Толедо. Ее наряды носили Мишель Обама и Деми Мур

Дизайнер Изабель Толедо умерла в возрасте 59 лет. Причиной ее смерти стал рак молочной железы, сообщает Associated Press со ссылкой на ее представителей.

Изабель Толедо представила свою первую коллекцию в 1985 году. Она получила особую известность после того, как создала платье для Мишель Обамы — бывшая первая леди США пришла в нем на церемонию инаугурации 44-го президента США Барака Обамы в 2009 году.

Наряды Изабель Толедо среди прочих носили актрисы Деми Мур, Деби Мейзар и Дебра Мессинг.